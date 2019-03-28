Петербуржец обманом хотел получить водительские права, но получил уголовное дело
Все тайное всегда становится явным. Об этом, видимо, позабыл житель Калининского района Петербурга, когда хотел обманным путем получить новые водительские права. Мужчина не задумываясь подал в МРЭО ГИБДД поддельные документы. Но инспекторы сразу же увидели подвох.
- 26 марта 2019 года в МРЭО ГИБДД №17 обратился 38-летний житель Калининского района. Мужчине надо было заменить водительские права. Он подал заявление, а к нему приложил поддельные медицинские справки, - сообщили в главном управлении МВД Петербурга.
Во время проверки документов инспектор ГИБДД усомнился в их подлинности. На медицинской справке отсутствовали необходимые реквизиты. Документы отправили на экспертизу, которая подтвердила, что справка действительно не настоящая.
Так, 38-летний мужчина оказался в отделении полиции для разбирательства. Вместо новых водительских прав он получил уголовное дело, а также возможность отправиться за решетку на полгода.
ИСТОЧНИК KP.RU