Петербуржец обманом хотел получить водительские права, но получил уголовное дело

СЕГОДНЯ 10:17 2019-03-28T10:17:06+03:00

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Все тайное всегда становится явным. Об этом, видимо, позабыл житель Калининского района Петербурга, когда хотел обманным путем получить новые водительские права. Мужчина не задумываясь подал в МРЭО ГИБДД поддельные документы. Но инспекторы сразу же увидели подвох.

- 26 марта 2019 года в МРЭО ГИБДД №17 обратился 38-летний житель Калининского района. Мужчине надо было заменить водительские права. Он подал заявление, а к нему приложил поддельные медицинские справки, - сообщили в главном управлении МВД Петербурга.

Во время проверки документов инспектор ГИБДД усомнился в их подлинности. На медицинской справке отсутствовали необходимые реквизиты. Документы отправили на экспертизу, которая подтвердила, что справка действительно не настоящая.

Так, 38-летний мужчина оказался в отделении полиции для разбирательства. Вместо новых водительских прав он получил уголовное дело, а также возможность отправиться за решетку на полгода.

ИСТОЧНИК KP.RU