Участок КАД в Петербурге полностью перекроют на три месяца

СЕГОДНЯ 10:54 2019-03-28T10:54:24+03:00

На участке между Парашютной и Культуры на три месяца полностью перекроют внутреннее кольцо КАД Фото: Артем КИЛЬКИН

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С 1 апреля автомобилистам Петербурга придется внимательнее просчитывать свои маршруты, чтобы не встревать в пробках. С начала второго весеннего месяца до июля 2019 года на кольцевой автодороге полностью перекроют движение по внутреннему кольцу на участке около 15 километров на севере Петербурга.

- В период с 1 апреля по 1 июля 2019 года будет полностью перекрыто для движения автомобильного транспорта внутреннее кольцо КАД на участке между Парашютной улицей и проспектом Культуры, - сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

В течение трех месяцев на этом участке будут проводиться работы по устройству третьей полосы. На время реконструкции в данном месте организуют специальный проезд. Движение в оба направления будет открыто по внешнему кольцу КАД, по одной полосе для каждого потока.

- Информация о вводимых ограничениях будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД, - отметил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

ИСТОЧНИК KP.RU