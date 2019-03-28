2019-03-28T11:45:52+03:00
Спорт

Директор «Зенита» рассказал, за что может уволить Семака

Александр Медведев дал интервью экс-футболисту Евгению Савину
Лилия КОЗЛОВА
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Директор "Зенита" рассказал о ситуации в ФКДиректор "Зенита" рассказал о ситуации в ФКФото: Артем КИЛЬКИН
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Бывший игрок национальной сборной России, ФК «Локомотив», «Анжи» и «Химки» Евгений Савин после завершения футбольной карьеры продолжает вести активный образ жизни. Завел YouTube-канал и берет интервью у известных деятелей спорта. В последнем выпуске новый директор клуба «Зенит» Александр Медведев рассказал ему, за что он мог бы уволить нынешнего тренера сине-бело-голубых Сергея Семака.

- За последние пять лет «Зенит» сменил пять тренеров. Что должно случиться, чтобы вы уволили Семака? – задорно спросил Савин.

Действительно. В 2014 году с тренерской должности ушел Лучано Спаллетти, следом за ним тренировали «Зенит» Андре Виллаш-Боаш, Мирча Луческу, Роберто Манчини, а теперь Сергей Семак.

- Лучше спросите, что должно случиться, чтобы он работал лет 10. Мы должны быть в Лиге Чемпионов каждый год. Если делать, то по большому, улыбаясь ответил Медведев.

Также директор «Зенита» отметил, что для того, чтобы сине-бело-голубые достигли уровня «Барселоны», команде надо поменять стиль игры, на тренировках «пахать, как Папа Карло», а также клубу больше нацелиться на болельщиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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