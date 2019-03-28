Завистливый петербуржец украл дорогой автомобиль у своей начальницы

СЕГОДНЯ 13:14 2019-03-28T13:14:28+03:00

Мужчина угнал машину под покровом ночи в Приморском районе города на Неве

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Житель Петербурга настолько сильно завидовал своей начальнице, что не удержался и решил присвоить себе ее автомобиль. 51-летний мужчина угнал дорогую иномарку за 1,6 миллиона рублей директора аграрной организации. Как стало известно в четверг, 28 марта, машину уже нашли, а сотруднику предстоит серьезный разговор с руководством и полицией.

- 17 марта 2019 года 35-летняя петербурженка, директор аграрной организации обратилась в полицию Приморского района. Она заявила, что накануне ночью кто-то угнал ее автомобиль «Мерседес Бенц». Стоимость машины оценила в 1,6 миллиона рублей, - сообщили в главном управлении МВД Петербурга.

Машина женщины была припаркована недалеко от ее дома на Планерной улице. Сотрудники полиции приняли заявление и возбудили уголовное дело.

Спустя время правоохранители нашли краденную машину, а также задержали подозреваемого вора. Им оказался 51-летний мужчина, который работает заместителем заявительницы. Автомобиль вернули хозяйке. А вот угонщик теперь явно потеряет работу.

ИСТОЧНИК KP.RU