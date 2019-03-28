2019-03-28T13:29:00+03:00
Общество

Из Петербурга до «Пулково» пустят больше автобусов

Транспорт до аэропорта будет ходить чаще
Лилия КОЗЛОВА
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Из Петербурга до «Пулково» пустят четыре дополнительных автобусаИз Петербурга до «Пулково» пустят четыре дополнительных автобусаФото: Олег ЗОЛОТО
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Специально для удобства жителей и гостей Петербурга в городе пустят больше автобусов, которые будут курсировать до аэропорта «Пулково». Как стало известно в четверг, 28 марта, количество их увеличится не намного, всего на четыре. Однако это существенно разгрузит транспорт и позволит их чаще выпускать на маршрут. Поэтому пассажирам станет легче добираться до аэровокзала.

- С 1 апреля 2019 года в Петербурге для удобства пассажиров аэропорта «Пулково» будет увеличено количество автобусов на маршрутах № 39 и 39Э, которые отходят от станции метро «Московская» до воздушной гавани, - сообщила пресс-служба СПб ГУП «Пассажиравтотранс».

Каждый день на маршруте № 39 будут курсировать три дополнительных автобуса особо большого класса. Таким образом, транспорт начнет курсировать с интервалом всего в 5-6 минут.

Еще один дополнительный автобус выйдет на маршрут № 39Э, который работает в режиме «экспресс» без дополнительных остановок по пути до «Пулково». Интервал движения на нем будет 12-15 минут в будние дни и 15-20 минут по выходным.

На данный момент между «Пулково» и «Московской» курсируют 25 автобусов. За первые три месяца 2019 года они уже перевезли более 1,6 миллионов пассажиров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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