2019-03-28T14:52:35+03:00
Общество

В Петербурге полиция и ФСБ пришли с визитом в «Церковь саентологии»

В помещении на улице Бабушкина силовики проводят оперативные действия
Петр КИБЕР
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ФСБ и полиция пришла в "Церковь саентологии Санкт-Петербурга".ФСБ и полиция пришла в "Церковь саентологии Санкт-Петербурга".Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Утром 28 марта в двери «Церкви саентологии Санкт-Петербурга», расположенной на улице Бабушкина в Невском районе Северной столицы постучались оперативники МВД и ФСБ. После того, как силовики вошли внутрь, они начали проводить оперативные мероприятия.

- Оперативно-следственные действия идут в Петербурге, Москве и Московской области, а также в местах проживания ряда членов данной религиозной организации в рамках уголовного дела, связанного с обманутыми дольщиками, - пишет ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

В данный момент на месте сотрудники силовых ведомств все еще работают в здании на улице Бабушкина. При этом пока никаких подробностей ни в МВД ни в ФСБ не раскрывают. Оперативные действия проходят достаточно масштабно, но аккуратно и без присутствия лишних персоналий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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