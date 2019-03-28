Автобусный маршрут Петербург-Лаппенранта-Иматра запустят раньше срока
В Петербург пришла весна, а с ней активизировалось и финское направление, которое всегда было популярно у жителей Северной столицы. Тем более, что уже с апреля заработает новый автобусный маршрут через Лаппеенранту и Иматру.
- Совсем скоро, а если быть точнее, то 6 апреля, будет совершен первый рейс по новому маршруту Санкт-Петербург-Лаппеенранта-Иматра, - сообщает пресс-служба транспортной компании Ecolines.
По словам перевозчика, сначала маршрут хотели запустить ближе к июню, но потом решили перенести старт на апрель. Пока рейс будет выполняться по выходным дням, а с началом летнего периода станет ежедневным.
По пути автобус будет делать пять остановок, в том числе в аэропорту Лаппеенранты, из которого летают бюджетные авиакомпании, чем пользуются многие петербуржцы.
Билет в одну сторону будет стоить 500 рублей, а туда и обратно - 950.
ИСТОЧНИК KP.RU