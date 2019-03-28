2019-03-28T16:38:17+03:00
Спорт

Президент «Зенита» даст шанс Кокорину и доведет «Газпром Арену» до идеала за 20 миллионов долларов

Александр Медведев в интервью рассказал о планах команды и будущем стадиона на Крестовском острове
Петр КИБЕР
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Президент "Зенита" пообещал дать шанс Кокорину. Фото: Стоп-кадр с видео/YouTube-канал «КраСава»Президент "Зенита" пообещал дать шанс Кокорину. Фото: Стоп-кадр с видео/YouTube-канал «КраСава»
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Не так давно в петербургском «Зените» сменилось руководство. Новым президентом клуба стал Александр Медведев, ранее руководивший СКА и Континентальной хоккейной лигой. О том, какие планы стоят перед командой и надо ли прощать Кокорина, Медведев рассказал в интервью YouTube-каналу «КраСава», который ведет бывший футболист Евгений Савин.

- Я с Александром лично знаком. Каждому надо дать шанс на исправление. Будем решать проблемы по мере поступления. Дождемся, чем кончится дело, - сказал президент «Зенита».

Впрочем, одним Кокориным дела в «Зените» не оканчиваются. Здесь и большая академия для юных талантов, которая, к сожалению, за последние десять лет дала только двух игроков, попавших, и то не надолго, в основную команду. И этим тоже предстоит заниматься.

Хочет Александр Медведев и облагородить новый стадион на Крестовском. В «Газпром Арену» вложат еще 20 миллионов долларов. Тогда можно будет сделать «все идеально». А в перспективе на арене появится круговое табло, как у стадиона «Краснодара».

ИСТОЧНИК KP.RU

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