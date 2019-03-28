Заместитель прокурора Петербурга снялся в клипе на песню с собственными стихами

СЕГОДНЯ 19:21 2019-03-28T19:22:46+03:00

В видеоклипе к песне на собственные стихи, снялся заместитель прокурора Петербурга Эдуард Артюхов. Фото: кадр с видео/ vk.com/lunniy

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Невероятно, сколько творческих людей скрывается среди людей в погонах. Кто-то , как Андрей Пименов под псевдонимом Кивинов пишет книги, по которым позднее снимают любимые народом сериалы, а кто-то стихи, как первый зампрокурора Петербурга Эдуард Артюхов.

- Представляем новый видеоклип, записанный совместно с петербургским поэтом Эдуардом Артюховым. Всем поэтам, покинувшим этот мир, посвящается, - подписан новый видеоклип группы «Лунный пес», опубликованный в соцсетях.

Зампрокурора Петербурга снялся в клипе на песню, созданную на его стихи .Видео: Группа "Лунный пес" "ВКонтакте"/ vk.com/lunniy

Сама композиция называется «Памяти поэтов». Музыку на стихи заместителя прокурора Северной столицы написал лидер рок-группы Антон Слон. Съемки видеоклипа прошли в начале 2019 года в Ленинградской области, в храме святого Иоанна Кронштадского, расположенного в Колтушах.

Сам Эдуард Артюхов в клипе не поет, а исполняет одну их двух главных ролей. Он появляется в кадре, оставляя в церкви свои записи, которые по сюжету попадают в руки музыканта.

ИСТОЧНИК KP.RU