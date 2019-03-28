В Петербурге Миньон продает рюкзак Павла Дурова за 250 тысяч

СЕГОДНЯ 20:18 2019-03-28T20:18:01+03:00

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Чего только не продают на сайтах объявлений. Здесь можно увидеть практически все. От архитектурных памятников за десятки миллионов рублей до транспортных компаний за те же деньги. А можно прикупить рюкзак создателя «ВКонтакте» Павла Дурова. Всего за 250 тысяч.

- Вк VK Рюкзак Портфель Павла Дурова. Павел Дуров (орфография сохранена - прим.ред.), - говорится в объявлении, размещенном на одной из интернет-площадок.

Продает «реликвию», ранее принадлежавшую основателю крупнейшей российский социальной сети некто Миньон Миньонов. Вряд ли это имя настоящее. А вот сам рюкзак действительно принадлежал Павлу Дурову. Так, по крайней мере, уверяет продавец.

Как, впрочем, вещь попала к нему, сам Миньон умалчивает. Впрочем, судя по тому, что объявление висит в интернете уже почти две недели, рюкзак пока никого не заинтересовал. Либо цена высока, либо поклонников Дурова в нашей стране не так много.

ИСТОЧНИК KP.RU