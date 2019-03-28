В Петербурге Миньон продает рюкзак Павла Дурова за 250 тысяч
Чего только не продают на сайтах объявлений. Здесь можно увидеть практически все. От архитектурных памятников за десятки миллионов рублей до транспортных компаний за те же деньги. А можно прикупить рюкзак создателя «ВКонтакте» Павла Дурова. Всего за 250 тысяч.
- Вк VK Рюкзак Портфель Павла Дурова. Павел Дуров (орфография сохранена - прим.ред.), - говорится в объявлении, размещенном на одной из интернет-площадок.
Продает «реликвию», ранее принадлежавшую основателю крупнейшей российский социальной сети некто Миньон Миньонов. Вряд ли это имя настоящее. А вот сам рюкзак действительно принадлежал Павлу Дурову. Так, по крайней мере, уверяет продавец.
Как, впрочем, вещь попала к нему, сам Миньон умалчивает. Впрочем, судя по тому, что объявление висит в интернете уже почти две недели, рюкзак пока никого не заинтересовал. Либо цена высока, либо поклонников Дурова в нашей стране не так много.
ИСТОЧНИК KP.RU