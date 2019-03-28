В Петербурге будут бережно сохранять деревянные памятники архитектуры

СЕГОДНЯ 20:30 2019-03-28T20:30:47+03:00

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Многие и горожане и туристы привыкли, что Петербург - горд каменный, гранитный. Но в городе и, в особенности, в его пригородах есть множество деревянных памятников архитектуры. Но, зачастую, из состояние оставляет желать много лучшего.

- Бережно, ответственно, в тесном взаимодействии с КГИОП (комитетом по охране памятников - прим.ред.) нужно вести работу по сохранению культурного наследия Петербурга, - заявил врио губернатора города на заседании Совета по сохранению культурного наследия прошел 28 марта в Смольном.

По словам главы города, которые приводит пресс-служба губернатора Петербурга, нужно популяризировать программу «Памятник архитектуры в аренду за 1 рубль за 1 квадратный метр», тогда, возможно, у исторических особняков появятся новые постояльцы, которые приведут здание в порядок.

Также на совете обсудили новую сохранения памятников деревянной архитектуры. А таких в Петербурге 271. Из них 109 – в частной собственности, 67 принадлежат городу, 54 в федеральной собственности, еще 4 – в смешанной форме собственности. У 37 объектов хозяин не найден.

Теперь надо понять, как все это сохранить, ведь, как заявил глав Петербурга, «Деревянные шедевры архитектуры нам особенно дороги».

ИСТОЧНИК KP.RU