В Петербурге в вечерний час пик закрыли станцию метро «Невский проспект»
Очередной «рассеянный с улицы Бассейной» стал автором неудобств для пассажиров метрополитена Петербурга. Вечером четверга из-за забытого кем-то пакета была закрыта станция метро «Невский проспект».
- В 20:08 «Невский проспект» и переход на «Гостиный двор» закрыты в связи с обнаружением бесхозного предмета, - сообщает пресс-служба подземки в своем телеграмм-канале.
Как обычно в таких случаях, пассажирам предлагается пользоваться наземным транспортом, или добираться до ближайших станций метрополитена. В данном случае это «Гостиный двор», «Садовая»/ «Сенная»/ «Спасская», «Маяковская» или «Адмиралтейская».
Впрочем, всегда есть альтернатива - подождать полчаса-час, когда подозрительный предмет проверят и, если ничего опасного не найдут, тогда метро вновь заработает в обычном режиме.
В подземке вновь и вновь призывают пассажиров быть внимательными, не забывать свои вещи в вагонах и на станциях, чтобы не создавать проблемы другим людям.
ИСТОЧНИК KP.RU