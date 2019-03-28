В Петербурге в вечерний час пик закрыли станцию метро «Невский проспект»

СЕГОДНЯ 20:41 2019-03-28T20:41:04+03:00

А вместе с ней и переход на «Гостиный двор»

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Очередной «рассеянный с улицы Бассейной» стал автором неудобств для пассажиров метрополитена Петербурга. Вечером четверга из-за забытого кем-то пакета была закрыта станция метро «Невский проспект».

- В 20:08 «Невский проспект» и переход на «Гостиный двор» закрыты в связи с обнаружением бесхозного предмета, - сообщает пресс-служба подземки в своем телеграмм-канале.

Как обычно в таких случаях, пассажирам предлагается пользоваться наземным транспортом, или добираться до ближайших станций метрополитена. В данном случае это «Гостиный двор», «Садовая»/ «Сенная»/ «Спасская», «Маяковская» или «Адмиралтейская».

Впрочем, всегда есть альтернатива - подождать полчаса-час, когда подозрительный предмет проверят и, если ничего опасного не найдут, тогда метро вновь заработает в обычном режиме.

В подземке вновь и вновь призывают пассажиров быть внимательными, не забывать свои вещи в вагонах и на станциях, чтобы не создавать проблемы другим людям.

ИСТОЧНИК KP.RU