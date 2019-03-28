В Ленинградской области во сне умерла 1,5-годовалая девочка

СЕГОДНЯ 20:53 2019-03-28T20:53:19+03:00

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Потеря ребенка - всегда огромная трагедия для родителей. Никто никогда не поймет, что чувствует мать, нашедшая свою маленькую дочь бездыханной. К сожалению, такая трагедия произошла в городе Кириши Ленинградской области.

- Следственным отделом по городу Кириши следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области проводится доследственная проверка по факту гибели девочки возраста 1 год 5 месяцев, тело которой было обнаружено 27 марта, - сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Ленинградской области.

По предварительным данным, вечером 26 мать уложила ребенка спать, а утром обнаружила свою дочь уже мертвой. Прибывшие на вызов врачи лишь констатировали страшный итог.

Поначалу СМИ стали писать, что ребенок умер от ветрянки (похожий случай уже был недавно), однако потом эксперты установили, что причиной гибели малышки стало тяжелое наследственное заболевание.

ИСТОЧНИК KP.RU