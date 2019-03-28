Участкового из Всеволожского района наказали за «подарки» от садоводов
Прокуратура Ленинградской области добилась привлечения к дисциплинарной ответственности участкового из Всеволожского района, который принимал ценные «подарки» . Погорел сотрудник полиции на комплекте формы и дисках для машины.
- Установлено, что сотрудником МВД были приняты в подарок комплект форменного обмундирования полицейского стоимостью около 10 тысяч рублей, а также автодиски для служебной машины и услуги шиномонтажа по их установке на общую сумму более 37 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба прокуратуры Ленинградской области.
Учитывая, что на собственного участкового коллективную жалобу подали местные садоводы, можно предположить, что подарки сотруднику полиции делались не всегда добровольно.
Впрочем, в этом разберутся уже в самом полицейском управлении, а пока любителю подарков внесли взыскание в виде неполного служебного соответствия, что может привести к понижению в звании или увольнению.
ИСТОЧНИК KP.RU