Пострадавших от пожара жильцов дома на Сестрорецкой улице размесят в маневренном фонде

СЕГОДНЯ 21:23 2019-03-28T21:23:25+03:00

Практически весь третий этаж бывшего общежития, переделанного в жилой дом, выгорел дотла. Фото: Петр КИБЕР

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Серьезный пожар, вспыхнувший днем 28 марта в здании бывшего общежития на Сестрорецкой улице, дом 6, оставил без крыши над головой несколько десятков человек. Пока их квартиры превратились в непригодное для жилья место, людям предложили переехать в маневренный фонд.

- Мы разместим всех нуждающихся в маневренном фонде района. Находится он у нас на Коломяжском, 12. Там есть все необходимое для жизни: и кухня, и холодильники, и кровати, и постельные принадлежности, - приводит слова главы районной администрации Николая Цеда пресс-служба Приморского района.

Одна из семей, проживавшая в обгоревшем доме, уже перебралась в предложенное жилье.

Напомним, что огонь бушевал на 150 квадратных метрах жилой площади. Из-за того, что раньше в здании располагалось общежитие коридорного типа, огонь быстро распространился по всему третьему этажу. Люди выбегали на улицу в чем были, хватая по дороге документы и вынося детей.

Для погорельцев в 53-й школе был развернут штаб помощи. Пострадавшими числятся две пожилые женщины.

ИСТОЧНИК KP.RU