Пострадавших от пожара жильцов дома на Сестрорецкой улице размесят в маневренном фонде
Серьезный пожар, вспыхнувший днем 28 марта в здании бывшего общежития на Сестрорецкой улице, дом 6, оставил без крыши над головой несколько десятков человек. Пока их квартиры превратились в непригодное для жилья место, людям предложили переехать в маневренный фонд.
- Мы разместим всех нуждающихся в маневренном фонде района. Находится он у нас на Коломяжском, 12. Там есть все необходимое для жизни: и кухня, и холодильники, и кровати, и постельные принадлежности, - приводит слова главы районной администрации Николая Цеда пресс-служба Приморского района.
Одна из семей, проживавшая в обгоревшем доме, уже перебралась в предложенное жилье.
Напомним, что огонь бушевал на 150 квадратных метрах жилой площади. Из-за того, что раньше в здании располагалось общежитие коридорного типа, огонь быстро распространился по всему третьему этажу. Люди выбегали на улицу в чем были, хватая по дороге документы и вынося детей.
Для погорельцев в 53-й школе был развернут штаб помощи. Пострадавшими числятся две пожилые женщины.
ИСТОЧНИК KP.RU