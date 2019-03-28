Кассиру, которая дважды продала алкоголь несовершеннолетнему, грозит год исправительных работ

СЕГОДНЯ 21:37 2019-03-28T21:37:27+03:00

Прокуратура уверена, что женщина знала о возрасте покупателя, но не стала отказывать подростку в покупке

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Прокуратура Центрального района Петербурга утвердила обвинительное заключение в отношении женщины, работающей продавцом-кассиром в одном из сетевых супермаркетов города.

- По версии дознания, женщина, уже будучи привлеченной за продажу алкоголя несовершеннолетним, сделала это повторно, - сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.

Первый эпизод произошел в ноябре 2018 года, а второй через месяц. Оба раза нарушение закона зафиксировано в магазине на 2-й Советской улице. В прокуратуре уверены, что кассир не могла не видеть юного возраста покупателя, но тем не менее продала ему алкоголь.

И если первый раз женщине грозил только административный штраф от 30 до 50 тысяч рублей, то второй аналогичный проступок предусматривает уголовную ответственность. По статье «розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции, если это совершено неоднократно», продавцу-кассиру грозит до года исправительных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU