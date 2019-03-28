Житель Приморского района устроил в своей квартире «кафе» для наркоманов
Настоящее «кафе», или скорее постоялый двор для наркоманов обустроил в своей квартире предприимчивый житель Приморского района. Мужчина организовал притон, где наркозависимые люди могли в удобной обстановке «принять дозу».
- Он подыскивал посетителей притона, помогал им в приготовлении раствора, предоставлял для этой цели комнату свей квартиры, а также обеспечивал наличие специальных предметов для приготовления и употребления наркотических средств, - сообщает пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга.
Выгода для хозяина была простая - в награду за услуги он получал часть наркотика. Теперь, по статье «организация и содержание притона для употребления наркотических средств и психотропных веществ» мужчине грозит до четырех лет лишения свободы. Обвинительное заключение уже поддержано прокуратурой.
ИСТОЧНИК KP.RU