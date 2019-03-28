Полиция задержала троих петербуржцев, которые устроили казино в центре города

СЕГОДНЯ 22:05 2019-03-28T22:05:42+03:00

Компьютерное казино работало в самом центре Петербурга Фото: ГУ МВД по Челябинской области (фото взято в качестве примера).

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Трое предприимчивых петербуржцев, решивших пренебречь законом о запрете казино, попались в руки полиции. Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Лениградской области задержали всех с поличным.

- Установлено, что двое мужчин, 22 и 30 лет, и 31-летняя женщина организовали проведение незаконных азартных игр. Для этого злоумышленники использовали 30 компьютеров с установленным в них программным обеспечением в виде слот-игр, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Другими словами, компьютеры были превращены в подобие игровых автоматов - «одноруких бандитов». Работало подпольное «казино» в одном из домов на Колокольной улице.

Сейчас в отношении всех троих заведено уголовное дело по статье «незаконные организация и проведение азартных игр», по которой им грозит штраф до полутора миллионов рублей или тюремное заключение на срок до шести лет.

ИСТОЧНИК KP.RU