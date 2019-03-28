Четыре человека пострадали в ДТП на Большеохтинском мосту

28 Март 23:54 2019-03-28T23:55:17+03:00

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Серьезное ДТП с пострадавшими произошло вечером 28 марта 2019 года в Санкт-Петербурге. На Большеохтинском мосту столкнулись три иномарки: Great Wall, Hyundai, Mercedes. Автомобили получили серьезные повреждения, что говорит о сильном ударе в момент аварии. По предварительной информации, в ЧП на Большеохтинском мосту пострадали водители и пассажиры машин. Со слов очевидцев, помощь медиков понадобилась четверым.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/699940" frameborder="0"></iframe> ДТП на Большеохтинском мосту: столкнулись три иномарки.

Как рассказал КП-Петербург один из свидетелей ДТП на Большеохтинском мосту, один из травмированных был в тяжелом состоянии. Его госпитализировали в одну из больниц Санкт-Петербурга.

Сотрудники Госавтоинспекции сейчас работают на месте аварии. Им предстоит установить причины ДТП и найти виновника.

- Водитель Great Wall пока по невыясненной причине выехал на полосу встречного движения и столкнулся Mercedes, который, в свою очередь, влетел в Hyundai, - сообщили в Отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти. - 30-летний водитель Hyundai получил тяжелый вред здоровью, его пассажирка средней вред здоровья. Также травмы средней тяжести получили водитель и пассажир Mercedes.

По факту ДТП проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU