2019-03-29T07:57:23+03:00
Общество

В Петербурге прошел IV съезд «Российского движения школьников»

На мероприятии в Таврическом дворце собрались делегаты от 85 регионов страны
Лилия КОЗЛОВА
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В Таврическом дворце прошел съезд «Российского движения школьников» Фото: ВК/Таврический дворецВ Таврическом дворце прошел съезд «Российского движения школьников» Фото: ВК/Таврический дворец
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В четверг, 28 марта, в Таврическом дворце Петербурга состоялся IV съезд Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников». Для участия в мероприятии съехались делегаты со всей страны. На повестке дня стояли важные вопросы, касающиеся развития детей, а также их будущего. Также на мероприятии наградили участников движения за активность и отличную работу.

- В Петербурге сегодня многое делается для того, чтобы дети смогли воплотить интересные просветительские, добровольческие, экологические проекты. Мы готовы щедро делиться опытом в этой сфере с другими регионами, - передал слова врио губернатора Северной столицы Александра Беглова вице-губернатор Владимир Кириллов.

На съезде обсудили планы по развитию организации, которые выдвинуты самими участниками детьми-активистами движения. В первую очередь – это создание просветительских проектов как для родителей, так и для педагогов. Также, по мнению молодого поколения, важны программы внеклассного образования для начальной школы, формирование развитого экспертного мнения сообщества в регионах и банка идей движения.

Кроме того, на съезде был повторно переизбран на должность председателя движения Сергей Рязанский, а сопредседателями стали Яна Чурикова и Тина Канделаки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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