Погода на 29 марта в Петербурге: Солнечно и тепло

СЕГОДНЯ 08:17 2019-03-29T08:17:05+03:00

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Вот почти и закончился первый весенний месяц. Утренние лучи солнца нежно осветили крыши домов в последний рабочий день марта. Жители Петербурга в пятницу, 29 марта, вышли из дома на работу и с удивлением заметили, что на улице значительно потеплело после двух предыдущих холодных дней. Пятница обещает быть теплой, тем более что впереди выходные.

- В начале ночи 29 марта в некоторых районах Северной столицы прошел небольшой мокрый снег и дождь. Температура воздуха опустилась до ноля градусов. Днем в пятницу погода расцветет. Солнце выйдет из-за облаков и прогреет улицы Петербурга до 8-10 градусов тепла, - рассказали в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Утром на дорогах местами гололедица. Но под теплыми солнечными лучами асфальт и пешеходные дорожки должны наконец-то полностью оттаять.Также синоптики предупреждают, что днем может подняться сильный ветер.

Впереди еще два мартовских дня, которые выпадают на выходные. Синоптики не обещают шикарной погоды: в субботу, 30 марта, днем пройдет небольшой дождь, а температура воздуха будет 5-7 градусов выше нуля. В воскресение, 31 марта, немного похолодает до 3-5 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU