2019-03-29T08:36:41+03:00
Происшествия

У петербурженки угнали авто стоимостью с двухкомнатную квартиру

В Петроградском районе украли иномарку «Cadillak escalade»
Лилия КОЗЛОВА
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На Петроградке в Петербурге угнали авто за 4,2 миллионов рублейНа Петроградке в Петербурге угнали авто за 4,2 миллионов рублейФото: Артем КИЛЬКИН
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Полиция Петербурга в пятницу, 29 марта, проводит проверку в связи с заявлением местной жительницы о том, что у нее угнали автомобиль. Машина не из дешевых. Стоимость ее можно сравнить со стоимостью двухкомнатной квартиры в спальном районе города или с «однушкой» в центре.

- В полицию Петроградского района обратилась 52-летняя жительница города на Неве с заявлением о пропажи авто. По ее словам, некто угнал ее машину марки «Cadillak escalade», - сообщила пресс-служба главного управления МВД по Северной столице.

Цвет автомобиля не уточняется. Известно, что машина была припаркована у одного из домов по Малому проспекту на Петроградской стороне. Петербурженка оценила ущерб от угона в 4,2 миллионов рублей.

На данный момент полиция Петербурга еще не возбудила уголовное дело. Правоохранители проводят подробную проверку по факту заявления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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