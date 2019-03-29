Петербургские руферы ночью пробрались в старые «Кресты»

СЕГОДНЯ 09:50 2019-03-29T09:50:06+03:00

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Руферы из Петербурга устроили ночную вылазку на территорию СИЗО «Кресты» на Арсенальной набережной. С 27 на 28 марта двое парней и одна девушка пробрались в следственный изолятор через крышу, погуляли по двору и даже по некоторым внутренним помещениям тюрьмы. Позже в сети появились фотографии с их похождениями.

- На фотографиях, выложенных в аккаунте одного из руферов, зафиксирована обстановка этих помещений — флаг СССР, стулья с тюремной одеждой, календарь 2017-го года «Казенный дом», табличка на двери «Капилевич Антон Олегович, 2 отряд», - сообщается в группе «ВКонтакте» «Мегаполис+/ЧП Питер».

Руферы сфотографировали оставленные документы, дела и одеждуФото: СОЦСЕТИ

Фото: СОЦСЕТИ

Двое молодых людей на фото одеты в форму сотрудников ФСИН: куртки с погонами и головные уборы. По всей видимости, все это они нашли на территории «Крестов». Лица руферов на снимках замазаны. Также они опубликовали фотографии станков, различных записных книжек и даже уголовного дела, датированного 1997-м годом.

А также погуляли по дворам заброшенного изолятораФото: СОЦСЕТИ

Фото: СОЦСЕТИ

Надо отметить, что следственный изолятор «Кресты» был расформирован в 2017 году. На данный момент все подозреваемые содержатся в «Крестах-2» в городе Колпино.

ИСТОЧНИК KP.RU