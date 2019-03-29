2019-03-29T10:23:07+03:00
Происшествия

Филиал Петергофа: Фонтан с кипятком бьет во дворе колледжа в Петербурге

Прорыв трубы с горячей водой произошел на Софийской улице [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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Прорыв трубы с горячей водой во дворе петербургского лицея модыПрорыв трубы с горячей водой во дворе петербургского лицея модыФото: СОЦСЕТИ
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Сезон фонтанов в Петербурге начался раньше намеченного срока. Утром в пятницу, 29 марта, когда студенты профессионального лицея петербургской моды отправлялись на пары, прямо рядом с колледжем прорвало трубу с горячей водой. Кипяток поднялся на несколько метров, выше четырехэтажного здания на Софийской улице 19, корпус 1 во Фрунзенском районе города.

- Там могли дети пострадать, - начали беспокоиться очевидцы ЧП с социальной сети.

Территория вокруг прорыва вся залита водой. От огромного гейзера образовалось плотное кипящее облако, которое отбрасывает большую тень на здание и прилегающую территорию. Студенты толпятся у забора, боясь проходить мимо, так как столкновение с горячим паром может закончиться трагически.

Прорыв трубы с кипятком на Софийской улице в Петербурге .

Петербуржцы, привыкшие к подобным ЧП, шутят в социальных сетях, сравнивая бьющий из-под земли кипяток с фонтанами в Петергофе. Некоторые отмечают, что из-за солнечной погоды вокруг гейзера даже образовалась радуга.

На данный момент службы уже на месте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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