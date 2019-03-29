2019-03-29T11:44:27+03:00
Происшествия

ДПС остановили накуренного водителя маршрутки в Кировском районе Петербурга

На момент остановки пассажиров в транспорте не было
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге водитель маршрутки ездил с гашишом в карманеВ Петербурге водитель маршрутки ездил с гашишом в карманеФото: Олег ЗОЛОТО
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Вечером 27 марта в Кировском районе Петербурга инспекторы ГИБДД в целях профилактики остановили маршрутку. Оказалось, что не зря. Водитель вел себя странно, было похоже на то, что он пьян, однако запаха алкоголя правоохранители от него не почувствовали. Заподозрив неладное, инспекторы решили досмотреть мужчину.

- Маршрутку остановили около восьми часов вечера рядом с домом 34 на улице Маршала Говорова в Кировском районе Петербурге. За рулем находился 61-летний водитель. В момент остановки пассажиров в транспорте не было, - сообщили в главном управлении МВД Северной столицы.

Инспекторы начали досматривать маршрутчика. Из нагрудной сумки они достали пластиковый контейнер, в котором лежало вещество, похожее на камень. Экспертиза показала, что это ничто иное как наркотик – гашиш массой 4,43 грамма.

Такого «расслабления» за рулем инспекторы ГИБДД не оценили и возбудили уголовное дело за хранение наркотиков. Теперь водитель маршрутки находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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