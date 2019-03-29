Месячник по благоустройству в Петербурге стартует 1 апреля

СЕГОДНЯ 12:38 2019-03-29T12:38:17+03:00

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Официальный весенний месячник по благоустройству в Санкт-Петербурге начнется 1 апреля 2019 года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства. Планируется, что за 30 дней, отведенных на уборку после зимы, коммунальщики полностью очистить улицы города. Запланированы следующие работы: мойка дорог и тротуаров с помощью спецсредств, выметание мусора в скверах и парковых зонах.

- Особое внимание коммунальные службы Санкт-Петербурга уделят комплексной работе по приведению в порядок памятных мест, мемориалов, строительных площадок, а также ликвидации несанкционированных свалок в районах, - пояснили в пресс-службе. - Полномасштабная мойка улиц начнется во второй половине апреля. В графике стоят 342 адреса, где дороги будут мыть с применением специальных моющих средств.

КОНКРЕТНО

Комитет по благоустройству сообщает, что 2528 городских улиц будут полностью очищены к майским праздникам. На уборку улиц планируется вывести 200 пылесосов, 300 подметальных машин, 200 поливомоечных машин и 200 самосвалов и другую вспомогательную технику.

ИСТОЧНИК KP.RU