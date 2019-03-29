2019-03-29T13:14:01+03:00
Общество

Стало известно, какие улицы перекроют в Петербурге во время Большого велопарада-2019

Массовое мероприятие состоится в городе 26 мая
Степан СТЕПАНОВ
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Велопарад 2019 в Санкт-Петербурге пройдет 26 мая. Фото: vk.com/maycyclingВелопарад 2019 в Санкт-Петербурге пройдет 26 мая. Фото: vk.com/maycycling
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Ставший уже традиционным «Большой велопарад» в Санкт-Петербурге в 2019 году пройдет 26 мая. Сотни велосипедистов дружно проедут по улицам Северной столице, и лучше в этот день примкнуть к их движению, так как город все равно будет перекрыт. В связи с Большим велопарадом 2019 в Санкт-Петербурге временно закроют, например, участок Невского проспекта от улицы Восстания до Дворцовой площади.

Маршрут велопарада-2019 в Санкт-Петербурге составит 17 км. Старт будет дан у БКЗ «Октябрьский», а финишируют участники велопробега в парке 300-летия Петербурга.

- Велосипедисты проедут по Невскому проспекту, Дворцовой набережной, Троицкому мосту, Гренадерскому мосту, Ушаковской набережной и Яхтенной улице, - рассказали организаторы. - Проведение Большого Велопарада-2019 специально запланировано на утро воскресенья, когда активность автомобилистов минимальна. О точном времени старта мы сообщим чуть позже.

ИСТОЧНИК KP.RU

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