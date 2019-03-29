2019-03-29T14:40:23+03:00
Общество

За зиму 2018-2019 в Петербурге выпало 223 сантиметра снега

Из города вывезли около 3,8 миллионов кубометров осадков
Лилия КОЗЛОВА
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За зиму 2018-2019 в Петербурге выпало более двух метров снегаЗа зиму 2018-2019 в Петербурге выпало более двух метров снегаФото: Артем КИЛЬКИН
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Прошедшая зима 2018-2019 года в Петербурге выдалась тяжелая. Нескончаемые снегопады покрыли Северную столицу плотным слоем снежного одеяла, на каждой улице, на радость детям, возвышались огромные сугробы. Коммунальные службы не успевали расчищать дворы и дороги, с крыш валились глыбы льда. Не удивительно, ведь за зиму в Петербурге выпало 223 сантиметра снега. Об этом в пятницу, 28 марта, стало известно во время заседания постоянной комиссии ЗакСа по городскому хозяйству, градостроительству и имущественным вопросам.

- За зимний сезон 2018-2019 из Петербурга вывезено около 3,8 миллионов кубометров снега. Главными проблемами стали наледь под водосточными трубами, сбрасываемый снег с крыш, припаркованные автомобили и задержки на снегоплавильных пунктах, - приводит озвученные данные комитетом по благоустройству «Мойка78».

Кроме того, первый зампред комитета по благоустройству Сергей Малинин пожаловался на недостаточное финансирование и, как следствие, нехватка техники и персонала.

По мнению депутатов, ошибки при уборке в Петербурге это недостаточное взаимодействие между районными администрациями, дорожными предприятиями, управляющими компаниями, ГИБДД и другими ведомствами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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