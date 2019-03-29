Игроки, тренер и президент «Зенита» встретились с болельщиками на «Газпром Арене»

СЕГОДНЯ 14:45 2019-03-29T14:45:18+03:00

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Футбольные болельщики это не те люди, которые будут отмалчиваться или деликатно обходить острые темы, особенно когда их не все устраивает в игре любимой команды. И тем более, если все наболевшие вопросы можно напрямую задать руководству клуба, игрокам и тренеру.

- Во встрече, длившейся около часа, приняли участие президент «Зенита» Александр Медведев, главный тренер Сергей Семак, а также капитан— Александр Анюков и вице-капитан Бранислав Иванович, - сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

Разговор с полуторатысячами фанатов проходил на одной из трибун «Газпром Арены». И получился он острым. Зенитовскую торсиду интересовало все: почему в составе там мало воспитанников академии; доволен ли главный тренер трансферами; что будет с составом в конце года; почему не удалось пробиться дальше в Еврокубках и вернется ли Халк.

На счет последнего - вряд ли. А остальные вопросы рабочие - так можно понять ответы руководства «Зенита». Зато раскритикованный всеми канал Z+ работать продолжит, но в ином формате. Мата не будет. Следующий эфир - во время игры с «Локомотивом».

ИСТОЧНИК KP.RU