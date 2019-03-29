Психически нездоровый петербуржец держал дома целый арсенал оружия

СЕГОДНЯ 15:11 2019-03-29T15:11:48+03:00

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В самом центре Петербурга, на барной улице Рубинштейна в квартире у 19-летнего парня полицейские нашли целый арсенал оружия на любой вкус. Юный коллекционер, ко всему этому, психически нездоров и находится на учете у психиатра. Именно врач забил тревогу в четверг, 28 марта, и обратился к правоохранителям.

- Врач городской психиатрической больницы №6 на Обводном канале обратился в полицию Центрального района и попросил оказать ему содействие в принудительной госпитализации пациента, который может быть потенциально опасен, - сообщается в группе «Экстренный вызов Санкт-Петербург».

Также он рассказал, что 19-летний парень в своей квартире на Рубинштейна, 10 хранит оружие. Правоохранители отправились проверить информацию. Зайдя домой к юноше, они удивились. Два пулемета, револьвер, пять пистолетов, патроны, пять литров дистиллированной воды, банки, в которых было около пяти килограмм натрия и семь спичечных коробков с порошком темно-серого цвета, похожим на порох – такой набор полицейские нашли в квартире.

Арсенал изъяли, а парня отправили в психиатрическую лечебницу.

ИСТОЧНИК KP.RU