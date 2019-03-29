«Тойота» вложит в петербургский завод 20 миллиардов рублей

СЕГОДНЯ 15:13 2019-03-29T15:13:31+03:00

"Тойота" вложит в автопроизводство в России 20 миллиардов рублей за 10 лет. Фото: Пресс-служба «Тойота Мотор»

Такой объем инвестиций прописан в Специальном инвестиционном контракте, заявку на который компания подала в Минпромторг России

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Пока завод «Форд» в Ленинградской области готовят к закрытию, автопром соседнего Петербурга скорее развивается, чем наоборот. Одним из стимулов к развитию могут стать многомиллиардные инвестиции, которые по новым правилам производства вложат в город иностранные компании.

- «Тойота Мотор» подала заявку на заключение специнвестконтракта (СПИК) и планирует инвестировать в производство 20 миллиардов рублей за десять лет, - пишет «Коммерсант».

По словам источника издания, деньги пойдут на модернизацию производства, хотя сам модельный ряд - сейчас на петербургском заводе выпускают кроссовер Toyota RAV4 и бизнес-седан Toyota Camry - останется прежним.

Надо сказать, что японский концерн не очень горел желанием подписывать СПИК, но без этого документа, дающего определенные льготы, промышленная сборка в России может стать убыточной и завод придется закрыть. Пока соглашение с Министерством промышленности и торговли еще не подписано, однако проблем с этим быть не должно.

СПИК предусматривает более сильную локализацию, то есть выпуск в России двигателей, коробок передач и прочих автокомпонентов.

ИСТОЧНИК KP.RU