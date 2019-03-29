2019-03-29T15:33:20+03:00
Общество

Мемориальную доску погибшим в теракте в метро Петербурга установят в перронном зале

В годовщину трагедии у станции «Технологический институт» возложат цветы
Анна ПОСЛЯНОВА
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Идут согласования: нужно разрешение Комитета по охране памятниковИдут согласования: нужно разрешение Комитета по охране памятниковФото: Александр ГЛУЗ
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Об установке на станции метро «Технологический институт» мемориальной доски заговорили еще на сороковой день после трагедии. Тогда планировали установить памятную табличку всем пятнадцати погибшим к первой годовщине теракта.

Но согласования растянулись. На последней встрече 28 марта Комитета по соцполитике Петербурга и Национальной ассоциации «Надо жить», основанной пострадавшими и родственниками жертв теракта 3 апреля 2017-го, тему подняли снова.

– По вопросу установки памятного знака представители «Петербургского метрополитена» сообщили, что техническая возможность установки знака в перронном зале станции метро проработана, – сообщают в ассоциации. – В данный момент идут согласования: нужно получить разрешение Комитета по охране памятников.

Как скоро удастся согласовать установку памятного знака, сказать не берется никто.

– Также на встрече говорили о законопроекте о статусе жертв терактов, разработанном инициативной группой под руководством Оксаны Дмитриевой еще весной 2017 года, – добавляют в ассоциации. – Но стало понятно, что сейчас он заморожен. Договорились о необходимости возобновления работы в этом направлении.

Родственникам погибших и пострадавшим в теракте продолжают помогать с лечением, лекарствами и реабилитацией.

– Полагающиеся по закону выплаты были выплачены, – отмечают в Комитете по соцполитике. – Благотворительная помощь предоставлялась на приобретение медицинских препаратов, оплату медицинских услуг и сиделок, покупку путевок на санаторно-курортное лечение, оплату обучения и погашение ипотечных кредитов.

3 апреля, в день второй годовщины трагедии, в Свято-Троицком соборе пройдет панихида (начало – в 13:00), а затем, в 14:00, у вестибюля станции «Технологический институт» возложат цветы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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