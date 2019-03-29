На шесть дней будут отменены электрички на Московском, Северном и Финляндском направлениях

СЕГОДНЯ 15:45 2019-03-29T15:45:00+03:00

С 7 по 12 апреля меняется расписание электричек на трех пригородных направлениях. Фото: ШЕСТЕРНИКИН Вадим.

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Шесть дней, с 1 по 12 апреля 2019 года будут отменены некоторые пригородные электрички на Московском, Северном и Финляндском направлениях. Другие поезда станут ходить по измененному расписанию. Об этом информирует пресс-служба «Северо–Западной пригородной пассажирской компании».

Полностью отменяются:

8, 9, 10, 11 и 12 апреля

Поезда № 6506 на участке Обухово – Санкт-Петербург Главный; № 6507 на участке Санкт-Петербург Главный – Обухово.

8 апреля

№ 6913 на участке Кирпичный Завод – Невская Дубровка; № 6924 на участке Невская Дубровка – Кирпичный Завод.

8, 9, 10 и 11 апреля

№ 6517 на участке Санкт-Петербург Финляндский – Васкелово; № 6526 на участке Васкелово – Санкт-Петербург Финляндский;

№ 6529 на участке Санкт-Петербург Финляндский –Сосново; № 6544 на участке Сосново – Санкт-Петербург Финляндский.

9 и 12 апреля

№ 6911 на участке Петрокрепость – Невская Дубровка; № 6913 на участке Петрокрепость – Невская Дубровка; № 6924 на участке Невская Дубровка – Петрокрепость; № 6928 на участке Невская Дубровка – Петрокрепость.

11 апреля

№ 6823 на участке Санкт-Петербург Финляндский – Ладожское Озеро.

12 апреля

№ 6817 на участке Мельничный Ручей – Ладожское Озеро; № 6830 на участке Ладожское Озеро – Мельничный Ручей.

Еще несколько десятков пригородных электричек пойдут по измененному расписанию, которое можно узнать в кассах и на сайте «СЗППК».

ИСТОЧНИК KP.RU