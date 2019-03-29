2019-03-29T16:06:28+03:00
Общество

Пассажирам предлагают улететь из Петербурга в Нур-Султан

Новое название переименованной столицы Казахстана появилось на табло в Пулково
Петр КИБЕР
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На табло в Пулково появилось новое название столицы Казахстана. Фото: pulkovoairport.ru/flights/flight-status/На табло в Пулково появилось новое название столицы Казахстана. Фото: pulkovoairport.ru/flights/flight-status/
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Мир стремительно меняется. Всего несколько дней с того момента, когда новый президент Казахстана предложил переименовать столицу страны Астану в Нур-Султан (в честь ушедшего на покой Нурсултана Назарбаева), как на табло в Пулково уже появилось новое название.

- Петербуржцам предлагают улететь в новый город, - пишут горожане в соцсетях.

Первый рейс в переименованную столицу Казахстана состоится сегодня, 29 марта, в 23:00. Забавно, что не все успели правильно подготовиться к новому названию Астаны. Так, один из интернет-сервисов предлагает купить билет из Петербурга не в Нур-Султан, а в Нурсултан Назарбаев. Не все, видимо, разобрались в тонкостях политической жизни соседнего государства.

Напомним, что ранее из-за переименования казахской столицы жители Приморского района обратились к руководству Петербурга, протестуя против строительства делового центра «Астана» в сквере на улице Савушкина. По мнению горожан, он теперь не актуален.

ИСТОЧНИК KP.RU

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