Мини-футбольный клуб «Аполло» - лучшая команда Санкт-Петербурга!

СЕГОДНЯ 18:05 2019-03-29T19:25:00+03:00

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В городе завершился чемпионат сезона 2018-2019 гг. по мини-футболу. Эта команда, созданная еще в 2001 году, отлично проявила себя по ходу сезона и заслуженно заняла 1 место. Эксперты отмечают: «Аполло» уже много лет - один из флагманов петербургского мини-футбола.

Стоит отметить, что Санкт-Петербургский чемпионат по мини-футболу давно славится высоким уровнем подготовки. И команд, и самого проведения турнира. Здесь выступают сильнейшие любительские команды в России, здесь продолжают свою карьеру бывшие профессионалы, в том числе и экс-игроки сборной страны по мини-футболу.

А мини-футбольному клубу «Аполло» удается еще и сочетать в себе корпоративность, ведь половина команды являются действующими сотрудниками одноименной компании. В прошедшем сезоне клубу также удалось сделать грамотное усиление состава: ряды команды пополнили: Сирило (бразилец, экс-игрок сборной, один из лучших бомбардиров в истории российского мини-футбола) и Николай Переверзев - экс-игрок и капитан МФК «Тюмень» и сборной России.

И еще одна удивительная деталь про нового чемпиона! Финальный тур розыгрыша совпал с днем рождения главного тренера клуба и совладельца компании Apollo Genio Климентия Сидорова! Подарком наставнику и игрокам команды стали не только медали, но и уникальный 20-килограммовый переходящий Кубок.

Минимум на год он поселится в клубном офисе МФК "Аполло"!

ИСТОЧНИК KP.RU