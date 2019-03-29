2019-03-29T18:34:52+03:00
Общество

Экс-губернатор Георгий Полтавченко прибыл в Петербург с рабочим визитом

Целью приезда в город стало посещение Средне-Невского судостроительного завода
Петр КИБЕР
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Георгий Полтавченко приехал в Петербург по работе. Фото: Пресс-служба "Средне-Невского судостроительного завода".Георгий Полтавченко приехал в Петербург по работе. Фото: Пресс-служба "Средне-Невского судостроительного завода".
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Сегодня, 29 марта, при наличие удачи, в Петербурге можно было увидеть бывшего губернатора города Георгия Полтавченко. Ныне председатель «Объединенной судостроительной корпорации» (ОСК) посетил Средне-Невский судостроительный завод (СНСЗ).

- В ходе визита Георгию Полтавченко показали основные производственные объекты предприятия, в том числе новый судовой спуско-подъёмный комплекс. Он был построен завершились в прошлом году и теперь завод сможет строить и спускать на воду суда и корабли длиной до 110 метров и спусковой массой до 2700 тонн, - сообщает пресс-служба СНСЗ.

Также бывший глава Северной столицы осмотрел цех пластикового судостроения и познакомился с процессом создания кораблей противоминной обороны проекта 12700 «Александрит», который серийно выпускает предприятие.

Завершился визит разговором с представителями профсоюза завода, а также посещения заводского музея, в книге почетных гостей которого Георгий Полтавченко сделал памятную запись.

ИСТОЧНИК KP.RU

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