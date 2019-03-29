2019-03-29T19:01:12+03:00
Общество

Смольный купит 136 трехкомнатных квартир за 805 миллионов для очередников

Передача жилья новым собственникам состоится в следующем году
Петр КИБЕР
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В следующем году 136 новоселов въедут в трехкомнатные квартиры.В следующем году 136 новоселов въедут в трехкомнатные квартиры.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Уже через год петербуржцы, стоящие в очереди на улучшение жилищных условий, смогут отпраздновать новоселье. Комитет имущественных отношений (КИО) объявил о закупке 136 трехкомнатных квартир для нуждающихся.

- Сумма аукциона составляет 805,7 миллионов рублей. Всего планируется приобрести 136 трехкомнатных квартир площадью от 72 до 81 квадратных метров каждая, - пишет «Мойка 78».

Общая площадь приобретаемого жилья составляет 9 700 квадратных метров. Это значит, что каждый «квадрат» обойдется городской казне в 84 тысячи рублей. Впрочем, в ходе торгов цена может снизиться.

Приобретать квартиры будут в новостройках, но со сдачей в нынешнем году. А уже в 2020-м начнется передача ключей новым жильцам. Впрочем, это не последние закупки жилья. В апреле нынешнего года КИО проведет еще семь аукционов на сумму в 2,6 миллиарда рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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