В Приморском районе охрана и покупатели алко-маркета устроили массовое побоище
Настоящее побоище, правда не ледовое, устроили посетители и сотрудники алкогольного супермаркета, расположенного на Байконурской улице в Приморском районе. Впрочем, инцидент, попавший на видео, больше похож на жестокое избиение.
- Охраннику показалось, что четверо покупателей решили украсть бутылку спиртного, и он позвал своих друзей, которые «научили» ребят, что воровать нехорошо, - пишут пользователи соцсетей в группе «Признавашки. ДТП и ЧП Санкт-Петербург».
В Приморском районе Петербурга охрана избила посетителей алко-маркета, которых заподозрили в воровстве. Видео: "Признавашки. ДТП и ЧП Санкт-Петербург"
По словам очевидцев, жестокое избиение покупателей продолжалось несколько минут. Среди пострадавших оказался и один несовершеннолетний парень, который позднее был госпитализирован.
Позднее на место происшествия приехала полиция, которую вызвали сами пострадавшие и свидетели «побоища». Теперь разбираться кто прав, а кто виноват, будут люди в погонах.
ИСТОЧНИК KP.RU