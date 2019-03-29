В Приморском районе охрана и покупатели алко-маркета устроили массовое побоище

СЕГОДНЯ 19:32 2019-03-29T19:32:27+03:00

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Настоящее побоище, правда не ледовое, устроили посетители и сотрудники алкогольного супермаркета, расположенного на Байконурской улице в Приморском районе. Впрочем, инцидент, попавший на видео, больше похож на жестокое избиение.

- Охраннику показалось, что четверо покупателей решили украсть бутылку спиртного, и он позвал своих друзей, которые «научили» ребят, что воровать нехорошо, - пишут пользователи соцсетей в группе «Признавашки. ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

В Приморском районе Петербурга охрана избила посетителей алко-маркета, которых заподозрили в воровстве. Видео: "Признавашки. ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

По словам очевидцев, жестокое избиение покупателей продолжалось несколько минут. Среди пострадавших оказался и один несовершеннолетний парень, который позднее был госпитализирован.

Позднее на место происшествия приехала полиция, которую вызвали сами пострадавшие и свидетели «побоища». Теперь разбираться кто прав, а кто виноват, будут люди в погонах.

ИСТОЧНИК KP.RU