В Петербурге поймали подозреваемых в похищении человека

СЕГОДНЯ 20:28 2019-03-29T20:28:35+03:00

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Полиция нашла похитителе 31-летнего мужчины, которого накануне днем похитили с проспекта Большевиков. Всего одни сутки понадобились стражам порядка, чтобы вычислить автомобиль злодеев и найти их самих.

- Двое злоумышленников в возрасте 32 и 35 лет избили 31-летнего петербуржца. Затем, угрожая ему предметом похожим на пистолет, потребовали денежные средства в размере 30-ти тысяч рублей, - Сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Нападавшие требовали возвращения мифического долга. А когда не получили денег, затолкали жертву в машину и увезли человека с собой. Позднее мужчину высадили из авто.

Пострадавший обратился в полицию. И уже через некоторое время похожую иномарку заметили в городе Тосно в Ленинградской области. Там же неподалеку обнаружились и сами похитители. Теперь мужчинам придется ответить за свои действия по закону. дело в отношении них заведено по статье «похищение человека».

ИСТОЧНИК KP.RU