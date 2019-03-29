Лидер националистов из «Шульц-88» освобожден от наказания за возбуждение вражды

СЕГОДНЯ 20:52 2019-03-29T20:52:19+03:00

Изменить размер текста: A A

Красногвардейский суд Петербурга освободил от наказания лидера националистической группировки «Шульц-88» Дмитрия Боброва, которого ранее обвиняли по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

- Бобров освобожден от наказания за действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды в связи с частичной декриминализацией соответствующей статьи УК РФ, - пишет ТАСС со ссылкой на Объединенную пресс-службу судов Петербурга.

Таким образом у правосудия нет претензий к националисту, который уже был осужден за подобные деяния и отбывал наказание в тюрьме с 2003 по 2009 годы за нападения на приезжих из стран СНГ и Африки.

Напомним, что в этот раз поводом для возбуждения уголовного дела стал пост Боброва в соцсети, где он высказывал резкие националистические суждения. В 2017 году ему заочно дали 2 года тюрьмы, однако задержать смогли только в январе 2019-го. И теперь лидер «Шульц-88» будет освобожден.

ИСТОЧНИК KP.RU