2019-03-29T20:52:19+03:00
Общество

Лидер националистов из «Шульц-88» освобожден от наказания за возбуждение вражды

Причиной стало решение о «декриминализации» статьи, по которой обвиняли Дмитрия Боброва
Петр КИБЕР
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Суд освободил лидера петербургских националистов от уголовной ответственности за разжигание вражды.Суд освободил лидера петербургских националистов от уголовной ответственности за разжигание вражды.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Красногвардейский суд Петербурга освободил от наказания лидера националистической группировки «Шульц-88» Дмитрия Боброва, которого ранее обвиняли по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

- Бобров освобожден от наказания за действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды в связи с частичной декриминализацией соответствующей статьи УК РФ, - пишет ТАСС со ссылкой на Объединенную пресс-службу судов Петербурга.

Таким образом у правосудия нет претензий к националисту, который уже был осужден за подобные деяния и отбывал наказание в тюрьме с 2003 по 2009 годы за нападения на приезжих из стран СНГ и Африки.

Напомним, что в этот раз поводом для возбуждения уголовного дела стал пост Боброва в соцсети, где он высказывал резкие националистические суждения. В 2017 году ему заочно дали 2 года тюрьмы, однако задержать смогли только в январе 2019-го. И теперь лидер «Шульц-88» будет освобожден.

ИСТОЧНИК KP.RU

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