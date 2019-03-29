Петербуржец, сбивший на электросамокате женщину, пойдет под суд

СЕГОДНЯ 21:33 2019-03-29T21:33:46+03:00

Электросамокат лишь с виду безобидная игрушка, а ездить может быстро. Иногда слишком. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Электросамокаты, которых в последнее время «развелось» на улицах Петербурга достаточно много - не такое забавное и безобидное транспортное средство, как кажется. Врезавшись в пешехода можно нанести ему серьезные травмы. Что и произошло летом 2018 года В Петроградском районе

- По версии дознания, в августе 2018 года 26-летний мужчина двигался на электросамокате по проезжей части Большой Пушкарской улицы. Нарушив Правила дорожного движения, он совершил наезд на женщину-пешехода, которая от столкновения упала на асфальт, - сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.

При падении петербурженка сильно ударилась головой и получила открытую тупую черепно-мозговую травму, а также другие серьезные телесные повреждения, которые были квалифицированы как тяжкий вред здоровью.

Позднее в отношении мужчины было заведено уголовное дело. Теперь оно направлено в суд. Вину водитель электросамоката признал, ему грозит ограничение свободы, исправительные работы, арест. Или даже лишение свободы на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU