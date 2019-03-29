2019-03-29T21:59:52+03:00
Общество

Дольщик проблемного ЖК «Прибалтийский» умер, так и не дождавшись квартиры

Об этом вице-губернатору Петербурга Николаю Линченко рассказала жена скончавшегося
Петр КИБЕР
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В Петербурге дольщик ЖК "Прибалтийский" умер, так и не дождавшись своей студии.В Петербурге дольщик ЖК "Прибалтийский" умер, так и не дождавшись своей студии.Фото: Сергей ШИСТАРЕВ
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Долевое строительство, которое уже ушло в историю, одним людям дало возможность приобрести квартиры, а других вписало в ряды обманутых застройщиками. Иногда люди так долго ждали, что умирали, так и не получив свое жилье.

- Мы иногородние, приобретали жилье в 2013 году чтобы получить прописку и иметь возможность трудоустроиться. Теперь уже мужа нет в живых, а я скоро выйду на пенсию, но ни работы, ни квартиры до сих пор нет, - рассказала на личном приеме у вице-губернатора Петербурга Николая Линченко обманутая дольщица ЖК «Прибалтийский».

По словам чиновника, которые приводит пресс-служба Смольного, ситуация трагическая. К сожалению, у проблемного застройщика ГК «Город» осталось еще шесть объектов, которые должны сдать в этом году - работы находятся на контроле у руководства Петербурга.

А свою студию женщина получит в ближайшие месяцы - пообещал Николай Линченко. Сейчас работы в «Прибалтийском» заканчиваются.

Также, в ходе личного приема граждан, вице-губернатор обсудил и другие проблемы петербуржцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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