Погода на выходные, 30 и 31 марта 2019 года в Санкт-Петербурге: Пришла весна

СЕГОДНЯ 10:22 2019-03-30T10:23:59+03:00

Изменить размер текста: A A

Петербуржцы дождались первых теплых выходных. Погода в Санкт-Петербурге 30 и 31 марта 2019 года будет идеальной для прогулок. Никакого шквалистого ветра, снегопада и гололеда. Днем в субботу, синоптики прогнозируют температуру воздуха до +4+6. Местами небольшой дождь, будет пасмурно, но с прояснениями. А вот в воскресенье, 31 марта, все горожане смогут насладиться по-настоящему весенней погодой. В Петербурге будет непривычно солнечно, столбик термометров поднимется до +4.

Ночью в регионе еще ожидаются небольшие заморозки - до минус 2, но это уже последние признаки уходящей зимы. Ведь с будущей недели в Санкт-Петербурге наступит настоящая весна. По прогнозам синоптиков, днем будет до +10, на небе - ни облачка. Правда, делать долгосрочные прогнозы погоды в Петербурге - дело неблагодарное. Погода здесь может измениться в любой момент. Но хочется верить, что хотя бы в эти выходные, 30 и 31 марта, нам удастся насладиться хорошей погодой.

ИСТОЧНИК KP.RU