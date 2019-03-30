2019-03-30T10:23:59+03:00
Общество

Погода на выходные, 30 и 31 марта 2019 года в Санкт-Петербурге: Пришла весна

Но в субботу в регионе ожидается небольшой дождь
Степан СТЕПАНОВ
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Петербуржцев ждут теплые выходные.Петербуржцев ждут теплые выходные.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Петербуржцы дождались первых теплых выходных. Погода в Санкт-Петербурге 30 и 31 марта 2019 года будет идеальной для прогулок. Никакого шквалистого ветра, снегопада и гололеда. Днем в субботу, синоптики прогнозируют температуру воздуха до +4+6. Местами небольшой дождь, будет пасмурно, но с прояснениями. А вот в воскресенье, 31 марта, все горожане смогут насладиться по-настоящему весенней погодой. В Петербурге будет непривычно солнечно, столбик термометров поднимется до +4.

Ночью в регионе еще ожидаются небольшие заморозки - до минус 2, но это уже последние признаки уходящей зимы. Ведь с будущей недели в Санкт-Петербурге наступит настоящая весна. По прогнозам синоптиков, днем будет до +10, на небе - ни облачка. Правда, делать долгосрочные прогнозы погоды в Петербурге - дело неблагодарное. Погода здесь может измениться в любой момент. Но хочется верить, что хотя бы в эти выходные, 30 и 31 марта, нам удастся насладиться хорошей погодой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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