2019-03-30T11:59:00+03:00
Происшествия

83-летний дедушка отдал мошенникам 300 тысяч рублей за кабельное телевидение

Злоумышленников сейчас ищет полиция
Степан СТЕПАНОВ
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Серию краж расследуют полицейские Петербурга.Серию краж расследуют полицейские Петербурга.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Полицейские Санкт-Петербурга расследуют серию краж, произошедших в регионе за минувшие сутки. Так, в Выборгском районе ищут злоумышленников, похитивших 29 марта 300 тысяч рублей у пенсионера. Заявление в полицию потерпевший написал в тот же день и рассказал, как его обокрали.

- В квартиру по 2-му Муринскому проспекту к 83-летнему мужчине неизвестные попали под предлогом переключения кабельного телевидения, - пояснили в полиции. - После их визита у пенсионера и пропала эта сумма. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Еще одно хищение 29 марта произошло в Василеостровском районе. Там, в магазине в доме №68 по улице Железноводской у студентки вытащили кошелек с 52 тысячами рублей. Проводится проверка.

А в Центральном районе жертвой мошенницы стала 15-летняя девочка. Путем обмана и злоупотребления доверием неизвестная тайно похитила у нее в кафе на Лиговском 200 тысяч рублей. Сотрудники полиции уже начали проверку, направленную на выяснение всех обстоятельств произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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