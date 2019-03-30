В Ленобласти «Ауди» загорелась после столкновения с «Газелью»

СЕГОДНЯ 12:14 2019-03-30T12:14:39+03:00

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В ночь на 30 марта 2019 года в Ленинградской области на 121-ом километре дороги А180 «Нарва» произошло серьезное ДТП с пострадавшими. По предварительным данным регионального УГИБДД, авария произошла в 3.15 утра в Кингисеппском районе.

- 44-летний мужчина на «Ауди» двигался в сторону Иван-города, когда, по неустановленной пока причине, совершил столкновение с движущимся в попутном направлении автомобилем «Газель», - рассказали КП-Петербург в пресс-службе Управления ГИБДД ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - За рулем фургона находился 35-летний мужчина, он остался жив, но ему понадобилась помощь медиков. А вот его пассажирка, к сожалению, скончалась на месте.

Что касается водителя иномарки, то он также выжил, несмотря на то, что после столкновения, его «Ауди» совершила опрокидывание и загорелась. Машина полностью выгорела и не подлежит восстановлению.

- У пострадавших в аварии водителей травмы различной степени тяжести, - добавили в Госавтоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU