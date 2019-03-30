2019-03-30T12:14:39+03:00
Происшествия

В Ленобласти «Ауди» загорелась после столкновения с «Газелью»

Пассажирка фургона погибла на месте
Степан СТЕПАНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments2
На 121-ом километре дороги А180 «Нарва» произошло ДТП с погибшим.На 121-ом километре дороги А180 «Нарва» произошло ДТП с погибшим.
Изменить размер текста:

В ночь на 30 марта 2019 года в Ленинградской области на 121-ом километре дороги А180 «Нарва» произошло серьезное ДТП с пострадавшими. По предварительным данным регионального УГИБДД, авария произошла в 3.15 утра в Кингисеппском районе.

- 44-летний мужчина на «Ауди» двигался в сторону Иван-города, когда, по неустановленной пока причине, совершил столкновение с движущимся в попутном направлении автомобилем «Газель», - рассказали КП-Петербург в пресс-службе Управления ГИБДД ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - За рулем фургона находился 35-летний мужчина, он остался жив, но ему понадобилась помощь медиков. А вот его пассажирка, к сожалению, скончалась на месте.

Что касается водителя иномарки, то он также выжил, несмотря на то, что после столкновения, его «Ауди» совершила опрокидывание и загорелась. Машина полностью выгорела и не подлежит восстановлению.

- У пострадавших в аварии водителей травмы различной степени тяжести, - добавили в Госавтоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На автодороге Р-23 в Гатчинском районе ввели реверс
Подсветку Эрмитажа, телебашни и Большеохтинского моста выключат 30 марта ради «Часа Земли»
83-летний дедушка отдал мошенникам 300 тысяч рублей за кабельное телевидение
По факту ДТП с участием Genesis G70 на Невском проспекте возбуждено уголовное дело
Погода на выходные, 30 и 31 марта 2019 года в Санкт-Петербурге: Пришла весна
Массовое ДТП на Невском проспекте в Петербурге: один человек погиб
Дольщик проблемного ЖК «Прибалтийский» умер, так и не дождавшись квартиры
Петербуржец, сбивший на электросамокате женщину, пойдет под суд
Жителям Кудрово пообещали новые пути выезда из района
Лидер националистов из «Шульц-88» освобожден от наказания за возбуждение вражды
В Петербурге поймали подозреваемых в похищении человека
Джоанна Стингрей представила в Петербурге книгу про Цоя, Гребенщикова и русский рок
В Приморском районе охрана и покупатели алко-маркета устроили массовое побоище
Смольный купит 136 трехкомнатных квартир за 805 миллионов для очередников
Экс-губернатор Георгий Полтавченко прибыл в Петербург с рабочим визитом
Следственный комитет завел дело после ограбления больницы в Сестрорецке
Мини-футбольный клуб «Аполло» - лучшая команда Санкт-Петербурга!
Пассажирам предлагают улететь из Петербурга в Нур-Султан
На шесть дней будут отменены электрички на Московском, Северном и Финляндском направлениях
Мемориальную доску погибшим в теракте в метро Петербурга установят в перронном зале
«Тойота» вложит в петербургский завод 20 миллиардов рублей
Психически нездоровый петербуржец держал дома целый арсенал оружия
Игроки, тренер и президент «Зенита» встретились с болельщиками на «Газпром Арене»
За зиму 2018-2019 в Петербурге выпало 223 сантиметра снега
Портал "Навигатор профессий Санкт-Петербурга" поможет школьникам определиться с будущей работой