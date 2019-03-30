2019-03-30T13:01:25+03:00
Общество

Подсветку Эрмитажа, телебашни и Большеохтинского моста выключат 30 марта ради «Часа Земли»

Петербург присоединится к экологической акции в 10-й раз
Степан СТЕПАНОВ
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Вечером 30 марта в Петербурге отключат подсветку Эрмитажа.Вечером 30 марта в Петербурге отключат подсветку Эрмитажа.Фото: Артем КИЛЬКИН
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В субботу, 30 марта, во всем мире пройдет акция «Час Земли 2019», призывающая на один час выключить свет и бытовые электроприборы. Санкт-Петербург в 10-й раз присоединится к этому проекту и погасит подсветку самых узнаваемых мест. Ровно в 20.30 на 60 минут погрузится во мрак Эрмитаж, небоскреб Лидер-Тауэр, телебашня и Большеохтинский мост.

В это время на стрелке Васильевского острова на огромном экране будут проходить прямые включения с городских достопримечательностей, подсветка которых погаснет в назначенное время. Чтобы привлечь внимание жителей Петербурга к идеи экономить электроэнергию и природные ресурсы, во время акции «Час Земли 2019» пройдут также праздничные мероприятия.

- Все гости и участники акции узнают интересные факты о проблемах изменения климата, о деятельности различных международных природоохранных организаций, - рассказали в Комитете по молодежной политике. - Каждый желающий также сможет ответить на вопросы про акцию «Час Земли» и выиграть призы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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