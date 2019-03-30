2019-03-30T14:34:20+03:00
Авто

На автодороге Р-23 в Гатчинском районе ввели реверс

В течение пяти дней здесь будут менять асфальт
Степан СТЕПАНОВ
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С 31 марта по 4 апреля 2019 года на участке автодороги Р-23 с 50 по 52 км в Ленобласти будет работать реверсивное движение в связи с ремонтными работами.С 31 марта по 4 апреля 2019 года на участке автодороги Р-23 с 50 по 52 км в Ленобласти будет работать реверсивное движение в связи с ремонтными работами.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В Ленинградской области в Гатчинском районе началась замена асфальта. В связи с работами на участке федеральной автодороги Р-23 Санкт-ПетербургПсковПустошкаНевель – граница с Республикой Белоруссия по 4 апреля 2019 года будут включать реверс. Об этом автомобилистов информирует ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

- С 31 марта по 4 апреля 2019 года подрядная организация будет выполнять на участке автодороги Р-23 с 50 по 52 км в районе населенного пункта Большие Колпаны работы по ликвидации деформаций асфальтобетонного покрытия, - сообщили в ведомстве.

График выполнения работ:

31 марта с 10:00 до 17:00 – работы будут выполняться в направлении Ленинградской области;

с 10:00 01 апреля до 06:00 2 апреля – в направлении Ленинградской области;

02 апреля с 10:00 до 17:00 – в направлении г. Санкт-Петербурга;

с 10:00 03 апреля до 06:00 4 апреля – в направлении г. Санкт-Петербурга.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» просит автовладельцев учитывать данную информацию при планировании маршрутов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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