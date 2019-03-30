Работу завода «Форд» во Всеволжске продлили до середины июня 2019 года

СЕГОДНЯ 17:21 2019-03-30T17:21:23+03:00

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Производство на «Форде» во Всеволожске будет остановлено в апреле 2019 года. Об этом объявили уже всем заводчанам. А их там 969 человек. Куда идти дальше, многие не знают. Непростая ситуация вылилась даже в небольшие митинги, и вот работяг, наконец, услышали. Вчера, 29 марта, с руководством «Форде» встретился Александр Дрозденко. Губернатор Ленинградской области пообещал, что завод будет работать вплоть до 20 июня. И, самое важное, будет этап добровольного сокращения.

- Кто не захочет, то будет плановое сокращение в сентябре, кто работает больше 10 лет, получат максимальную выплату, - заявил глава Ленобласти. - Главная задача сейчас - защитить трудовой коллектив, обеспечить справедливые компенсационные выплаты и рабочие места.

Известно, что сейчас компания ведет переговоры с двумя работающими в России автоконцернами, осуществляющими сборку. При успешном исходе переговоров приобретатель площадки будет заинтересован в максимально быстром развертывании производства с сохранением трудового коллектива. Встреча с представителями работников намечена на 5 апреля.

Напомним, причина закрытия «Форда» во Всеволжске - реструктуризация, которую вызвало стабильное снижение продаж легковых автомобилей.

ИСТОЧНИК KP.RU