В ночь на 31 марта север Ленобласти завалит снегом

СЕГОДНЯ 17:39 2019-03-30T17:39:40+03:00

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Непредсказуемая петербургская погода приготовила горожанам очередной сюрприз. После теплой и солнечной субботы, 30 марта, на регион обрушится снегопад. В связи с надвигающейся метелью ГУ МЧС по Ленобласти выпустило экстренное предупреждение.

- Согласно ежедневному прогнозу ФГБУ "Северо-Западное УГМС", ночью 31 марта 2019 на севере Ленинградской области ожидаются сильные осадки в виде мокрого снега, на дорогах гололедица, - отмечают в региональном МЧС. - В связи со сложившейся метеорологической обстановкой 31 марта повышается вероятность ДТП, повреждений линий электропередач и случаев травматизма среди населения.

На юге региона осадки могут быть небольшие, в виде дождя, так как температура воздуха прогнозируется в районе -2...+3 градусов, днем +2...+7 градусов. Атмосферное давление будет ночью понижаться, днем - повышаться.

ИСТОЧНИК KP.RU