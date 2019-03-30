СКА вновь не смог взять Москву

СЕГОДНЯ 19:31 2019-03-30T19:35:03+03:00

Проиграв второй матч в Москве ЦСКА со счетом 1:3, армейцы Петербурга уступают в финале Западной конференции – 0:2

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После первого матча финала Западной конференции в первую очередь обсуждалось судейство. Все эксперты сходились к мысли, что гол Евгения Кетова следовало засчитывать и судьи «украли» победу у СКА. Но КХЛ давлению извне не подалось, и арбитров этой встречи за ошибку решила не наказывать, продолжая утверждать, что они от буквы правил не отошли.

Впрочем, чтобы выигрывать такие матчи надо много забивать, а в четверг с реализацией голевых моментов возникли серьезные проблемы. Скорее всего, поэтому сегодня, 30 марта, в составе после долгой паузы появился Андрей Кузьменко. Но главное изменение произошло во вратарской линии – Магнус Хелльберг уступил место Игорю Шестеркину, который потерял кредит доверия после второго матча серии со «Спартаком».

Олимпийского чемпиона Пхенчхана проверять на прочность хоккеисты ЦСКА начали буквально с первого вбрасывания. Слабину голкипер армейцев не давал до 13-й минуты, когда его команда оказалась в меньшинстве. Его партнер по сборной России Кирилл Капризов со второй попытки переправил шайбу в ворота.

С конца первого периода петербуржцы инициативу перехватили, но вновь в момент, когда надо было забивать – руки у них дрожали. Не помогли даже три большинства подряд.

А ЦСКА, использовав очередную ошибку оборону противника, на 37-й минуте удвоил счет. Чтобы засчитать шайбу судьям вновь понадобился видеопросмотр, и вновь он оказался не в пользу петербургского клуба.

Правда, еще один герой Олимпиады – 2018 Никита Гусев за 70 секунд до перерыва вернул надежду болельщикам Северной столицы, реализовав численное преимущество – 1:2.

В третьей двадцатиминутке команды имели много шансов забить, но сделали это только москвичи, поймав в очередной раз гостей на контратаке – 3:1. Впрочем, для игроков ЦСКА намного важнее было не дать сбоя в обороне. И цели они достигли, одержав девятую подряд победу над одноклубниками.

Третья и, вероятно, решающая игра серии пройдет уже в Петербурге в понедельник, 2 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU